Erzincan'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Tanker Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Tanker Sürücüsü Gözaltına Alındı

Erzincan\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Tanker Sürücüsü Gözaltına Alındı

Erzincan polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahısların kullandığı tankerlerde yapılan aramada, toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi. 2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

05.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan- Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahsıların kullanmış olduğu akaryakıt tankerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; Toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi.

2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Tanker Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Tanker Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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