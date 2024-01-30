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Erzincan'da kaçak sigara operasyonunda ele geçirilen sigara ve tütünlerle birlikte 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da kaçak sigara operasyonunda ele geçirilen sigara ve tütünlerle birlikte 1 kişi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 69 paket kaçak sigara, 6 bin 560 dal içi kıyılmış tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 49 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Erzincan\'da kaçak sigara operasyonunda ele geçirilen sigara ve tütünlerle birlikte 1 kişi gözaltına alındı
30.01.2024 - 09:52,
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Erzincan'daki kaçak sigara operasyonunda bir miktar kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda, 69 paket kaçak sigara, 6 bin 560 dal içi kıyılmış tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron, 49 kilogram şeffaf poşetler içerisinde açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak sigara ve tütün ile yakalanan şüpheli Ş.Y. gözaltına aldın. Emniyette ki işlemlerin ardından Ş.Y. adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da kaçak sigara operasyonunda ele geçirilen sigara ve tütünlerle birlikte 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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