Erzincan'da Kaynar Yağla Yaralanma
7 yaşındaki çocuk evde kaynar yağ dökülmesi sonucu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da evde üzerine kaynar yağ dökülen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, kent merkezindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evde bulunduğu sırada üzerine kaynar yağ dökülen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da Kaynar Yağla Yaralanma - Son Dakika
Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Sizin düşünceleriniz neler ?