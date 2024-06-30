Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Başarılı Sonuçlandı - Son Dakika
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Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Başarılı Sonuçlandı

Erzincan\'da Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Başarılı Sonuçlandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında, geçen yılki bayram tatiline göre ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 31, yaralı sayısında yüzde 39 azalma görülürken, denetlenen araç sayısında yüzde 124 artış kaydedildi. Tedbirler kapsamında binlerce araç sürücüsüne bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve denetimler sürdürülecek.

30.06.2024 13:36
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında; geçen yılki Kurban Bayramı tatiline kıyasla il sınırları içerisinde herhangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmeyerek bu alanda yüzde 100 oranında başarı yakalandı.

Yaralamalı trafik kaza sayısında yüzde 31, yaralı sayısında yüzde 39 azalma meydana gelirken, denetlenen araç sayısında yüzde 124 artış gerçekleşti.

Tedbirler boyunca; 20 bin 590 araç ve sürücüsü durdurularak trafik kontrolüne tabi tutuldu. 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan yaşam tünelinde 590 araç sürücüsü ve 966 yolcu olmak üzere toplam bin 556 vatandaşa trafik kuralları hakkında kısa spot filmler izlettirilerek bilgilendirme çalışması yapıldı.

"Hız Yapma Can Yakma" projesi kapsamında 11 bin 225 araç sürücüsüne bilgilendirici broşürler dağıtılarak hız yapmamaları hususunda uyarılar yapıldı.

3 bin 314 araç sürücüsü ve yolcularına çeşitli ikramlarda bulunularak sürücülerin dinlenmeleri sağlandı.

Trafik ekiplerince bin 556 araç sürücüsüne emniyet kemeri, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve hız kuralları hakkında birebir eğitimler verildi.

Denetimler kapsamında drone ile havadan kırmızı ışık denetimi yapıldı. Vatandaşların bu bayram olduğu gibi sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirebilmeleri adına bilgilendirme faaliyetlerinin ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Başarılı Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Başarılı Sonuçlandı - Son Dakika
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