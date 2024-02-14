Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi - Son Dakika
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Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışan toprak altında kaldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 400 kişilik ekip, toprak altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maden sahası, toprak kaymasından önce dron ile havadan görüntülenmişti.

14.02.2024 00:28  Güncelleme: 00:29
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Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce dron ile havadan görüntülenmiş

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce dron ile havadan görüntülenmiş.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 dönüm bir alandan kayan tonlarca toprak yaklaşık 100 dönüm alana yayıldı. Toprak kaymasıyla birlikte 9 çalışan toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 400 kişilik ekip çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Toprak kaymasından önce maden sahası dron ile havadan görüntülenmiş.

Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

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