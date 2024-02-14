Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: Kamyonlar son anda kurtuldu - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: Kamyonlar son anda kurtuldu

Erzincan\'da maden sahasında toprak kayması: Kamyonlar son anda kurtuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonlarından 2'si toprak altında kalmaktan son anda kurtulurken, 1'i toprağın altında kaldı. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

14.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafriyat kamyonlarından 2'si toprak altında kalmaktan son anda kurtulurken, 1'i toprağın altında kaldı.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Tonlarca toprak büyük bir alana yayılırken o esnada olay yerinde bulunan 9 işçi kayan toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 827 personelin kayıp işçileri arama çalışmaları sürerken toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonlarının toprağın altında son anda kurtulması ve 1'inin toprağın altında kalması yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: Kamyonlar son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: Kamyonlar son anda kurtuldu - Son Dakika
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