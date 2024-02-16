Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Erzincan\'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 22:09
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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