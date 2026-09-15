Erzincan\'da okul çevresi ve servis denetiminde 239 kişi sorgulandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube, Trafik Denetleme, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı 12 ekip ve 49 personelin katıldığı uygulama, Türkiye genelindeki eş zamanlı denetim kapsamında yapıldı.

Denetimlerde 239 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirilirken, 69 servis aracı kontrol edildi.

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan 13 metruk bina, 3 içkili yer, 13 kafe ve kahvehane, 10 market ve büfe, 23 park ve bahçe, bir internet salonu ve bir PlayStation salonunda denetim yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.