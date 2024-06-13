Erzincan'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Erzincan Tren Garı köprüsü bitiminde meydana gelen trafik kazasında, kavşaktan çıkan otomobil ile kamyonet dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

13.06.2024 08:57
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Erzincan'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Tren Garı köprüsü bitiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile kamyonet dikkatsizlik neticesinde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de araçlarda patlama veya yanma riskine karşı önlem aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Otomobil ile Kamyonetin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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