Tercan\'da fırın ve marketler Ramazan denetiminden geçti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla fırın ve unlu mamuller üreten işletmeler ile marketlerde denetim yaptı.

Denetimlerde işyerlerinin temizlik ve hijyen durumu, çalışanların uygunluğu, ruhsat, ürün gramajları, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ramazan pideleri üzerinde de gramaj ve işyeri ruhsatı kontrolleri gerçekleştirildi.

Belediye yetkilileri, yapılan denetimlerin vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak ve mevzuata uygunluğu denetlemek amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi. - ERZİNCAN