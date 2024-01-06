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Erzincan'da sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişiyi yakaladı. İstanbul'dan gelen İ.K. ve T.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte bilezikler, altınlar ve nakit para ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Erzincan\'da sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı
06.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:08
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Erzincan'da sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuda 'Dolandırıcılık (sahte altın) olayı' ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan gelen İ.K. ve T.A. isimli şahıslar yakalanarak üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 16 adet sahte bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın,10 bin 360 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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