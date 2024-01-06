Erzincan'da sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 2 farklı kuyumcuda 'Dolandırıcılık (sahte altın) olayı' ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan gelen İ.K. ve T.A. isimli şahıslar yakalanarak üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 16 adet sahte bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın,10 bin 360 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ERZİNCAN