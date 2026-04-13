Erzincan\'da Silah Eğitimi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından Erzincan Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Silah Kullanımı ve Bakımı" konularında uygulamalı eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara silahların güvenli kullanımı, bakım süreçleri ve atış teknikleri hakkında bilgi aktarıldı.
Program kapsamında düzenlenen uygulamalı atış eğitimiyle personelin teorik bilgilerini sahada pekiştirmesi sağlandı. - ERZİNCAN
