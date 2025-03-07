Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Şubat ayı kaza verilerini açıkladı.
Paylaşılan verilere göre Erzincan'da 2025 Şubat ayı içerisinde polis bölgesinde toplam 162 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 70 kişi yaralandı. Kazaların 42'i yaralamalı, 120'i maddi hasarlı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Şubat'ta 162 Trafik Kazası - Son Dakika
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