Erzincan\'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Erzincan'da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 24 FU 317 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve iddiaya göre aniden önüne çıkan D.M. yönetimindeki 24 FU 422 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sırasında kontrolden çıkan otomobil takla attı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü N.K. ile otomobilde bulunan G.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.