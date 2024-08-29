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Erzincan'da Tofaş marka otomobil yandı

ERZİNCAN - Erzincan- Sivas kara yolunda Tofaş marka otomobil yandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Araç sürücüsü yangını fark ederek yolun kenarında durdu. Yanan araca yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. Yangından otomobilde maddi hasar meydana geldi.