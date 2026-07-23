Erzincan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçlarda yangın riskine karşı güvenlik önlemi aldı.

Halitpaşa Mahallesi Atatürk Parkı mevkisinde 24 ve 16 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan bulunmazken, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı araçların elektrik tesisatını devre dışı bırakarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süre kontrollü sağlanırken, olay yeri ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü. - ERZİNCAN