Erzincan\'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Munzur Mahallesi, Yenidoğan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara yoldan çıkan iki otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN