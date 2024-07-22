Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Erzincan\'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Erzincan'ın Munzur Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

22.07.2024 06:21
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Munzur Mahallesi, Yenidoğan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara yoldan çıkan iki otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 2 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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