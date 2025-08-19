Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

19.08.2025 08:17
Kemah kara yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

Erzincan- Kemah kara yolu tren istasyonu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 05 ACG 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü B.G. ile yanında bulunan E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

07:19
07:49
