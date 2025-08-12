Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ö.A. isimli şüpheli şahıs hakkında T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN