 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da yakalanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da yakalanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen

Erzincan'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İran uyruklu 2 organizatör ise tutuklandı.

Erzincan\'da yakalanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen
02.01.2024 - 17:37,
Abone Ol

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği öne sürülen İran uyruklu 2 organizatör ise tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır Erzurum - Erzincan Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde tır sürücüsü İran uyruklu K.S. isimli şahıs ile İran uyruklu A.S.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Tırın dorsesinin gümrük mühürlü olması sebebiyle ilk olarak gümrük görevlileriyle tırın dorsesi açıldı. Dorse içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Kaçak geçişleri organize ettiği öne sürülen İran uyruklu K.S. ve A.S.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Afganistan, Erzincan, Göçmen, İran, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da yakalanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen - Son Dakika


17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı

Son Dakika
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:43:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da yakalanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement