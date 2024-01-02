Erzincan\'da yakalanan 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği öne sürülen İran uyruklu 2 organizatör ise tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır Erzurum - Erzincan Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde tır sürücüsü İran uyruklu K.S. isimli şahıs ile İran uyruklu A.S.B. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Tırın dorsesinin gümrük mühürlü olması sebebiyle ilk olarak gümrük görevlileriyle tırın dorsesi açıldı. Dorse içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Kaçak geçişleri organize ettiği öne sürülen İran uyruklu K.S. ve A.S.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN