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Erzincan'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi

Erzincan'da belediye sınırları içerisinde hizmet veren marketlerde zabıta ekipleri tarafından raf etiket ve kasa fiyatı denetimi yapıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler raflardan toplatılarak imha edildi ve mevzuatlara uymayan marketler hakkında tutanaklar tutularak Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Erzincan\'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi
09.01.2024 - 09:46,
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Erzincan'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi.

Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde hizmet veren bütün marketlerde raf etiket ve kasa fiyatı denetimi yaptı. Marketlerde son kullanma tarihleri geçmiş olan ürünlerin raflardan toplatılarak imha edilmekte olduğu, mevzuatlara uymayan marketler hakkında gerekli tutanaklar tutularak, Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildiği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan, Zabıta, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da zabıta ekiplerince marketler denetlendi - Son Dakika
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