Erzincan\'da Zabıta Kontrolü

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Erzincan'da zabıta ekiplerince okul kantinleri ve tandır ekmeği üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsatları ve ilgili mevzuatlara uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, detaylı bir şekilde kontrol edildi. Denetimler esnasında gramajı eksik olan 400 adet tandır ekmeğine ise ele konuldu. - ERZİNCAN