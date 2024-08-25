Erzincan'daki kazada ölen polis memuru, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzincan'daki kazada ölen polis memuru, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocuğu Kırşehir'de defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Cihan ailesi için resmi tören düzenlendi.

25.08.2024 18:57
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Erzincan'daki kazada ölen polis memuru, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Erzincan- Sivas karayolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocuğu Kırşehir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Erzincan'da meydana gelen kazada polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan ve eşi Aysun Fatma Cihan ile Eren Kılıç hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Cihan ailesinin cenazeleri, Ahi Evran Külliyesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cihan ailesi taziyeleri cami avlusunda aldı. Polis memurunun ailesi cenaze namazı boyunca ayakta durmakta zorlandı. Polis memuru Ömer Cihan için resmi tören düzenlendi. Törenin ardından merhum ve merhumenin cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi.

Son mesajında helallik istemiş

Öte yandan Ağrı Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenilen Aysun Fatma Cihan'ın şehirden ayrılmadan önce sosyal medya hesabından helallik dilediği mesaj ise yürekleri dağladı. Cihan paylaşımında; "Kendime yurt bilmezken gittiğim yerleri ilk kez yurt bildiğim bir yerden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. İnsanıyla, havasıyla, toprağıyla, adım adım gezdiğim sokakların ile ayrılıyorum Ağrı senden. Birlikte oturup kalktığımız ani gelen gidişle veda edemediğim kim varsa haklarınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'daki kazada ölen polis memuru, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki kazada ölen polis memuru, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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