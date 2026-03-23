Erzincan Emniyetinden şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
Erzincan Emniyetinden şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Erzincan Emniyetinden şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
23.03.2026 09:24
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram vesilesiyle gerçekleştirdikleri ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmetle anılırken, kahraman gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan Emniyetinden şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

