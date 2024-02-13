Erzincan İliç\'te maden sahasında heyelan: 9 işçi toprak altında kaldı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, UMKE ve birçok gönüllü ekipten oluşan 400 kişilik ekip işçilere ulaşmak için canla başla çalışmaya başladı. Gönüllü AFAD ekibi olarak bölgeye intikal ettiklerini söyleyen Arif Arifoğlu, devletin tüm imkanları ile alanda olduğunu ifade ederek, "Biz haber alır almaz gönüllü AFAD ekibi olarak bölgeye intikal ettik. Öncü dört kişilik bir grup yukarıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"İki çaplı bir toprak kayması var"

İki çaplı bir toprak kaymasının olduğunu söyleyen Arifoğlu, "İki çaplı bir toprak kayması var. Devlet şu an bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir toprak kayması riskine binaen güvenlik tedbirleri de had safhada. Bizler de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kepçeler, aynı zamanda da arama kurtarma köpeklerimiz var"

Arama kurtarma çalışmalarında iş makinelerinin yanı sıra hassas burunlu köpeklerin de olduğunu ifade eden Arifoğlu, "Kepçelerle aynı zamanda arama kurtarma köpeklerimiz de var. Arama kurtarma köpekleri ile beraber devlet bütün imkanlarını bu tarafa getirmiş durumda. Sıkıntı olan taraf yığının iki tarafında kayma var. İnşallah bu kadar insan bu kadar iş makinesi, teknoloji ile birlikte sağ salim ulaşırız inşallah. Amacımız yukarıda enkaz altında kalan işçilerimize bir an önce sağ ulaşabilmek. O yüzden de mücadele devam ediyor arama kurtarmada. İnşallah sağ salim de kardeşlerimize ulaşırız" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN