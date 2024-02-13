Erzincan İliç\'te maden sahasında heyelan: 9 işçi toprak altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, UMKE ve birçok gönüllü ekipten oluşan 400 kişilik ekip işçilere ulaşmak için canla başla çalışmaya başladı. Gönüllü AFAD ekibi olarak bölgeye intikal ettiklerini söyleyen Arif Arifoğlu, devletin tüm imkanları ile alanda olduğunu ifade ederek, "Biz haber alır almaz gönüllü AFAD ekibi olarak bölgeye intikal ettik. Öncü dört kişilik bir grup yukarıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
"İki çaplı bir toprak kayması var"
İki çaplı bir toprak kaymasının olduğunu söyleyen Arifoğlu, "İki çaplı bir toprak kayması var. Devlet şu an bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir toprak kayması riskine binaen güvenlik tedbirleri de had safhada. Bizler de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.
"Kepçeler, aynı zamanda da arama kurtarma köpeklerimiz var"
Arama kurtarma çalışmalarında iş makinelerinin yanı sıra hassas burunlu köpeklerin de olduğunu ifade eden Arifoğlu, "Kepçelerle aynı zamanda arama kurtarma köpeklerimiz de var. Arama kurtarma köpekleri ile beraber devlet bütün imkanlarını bu tarafa getirmiş durumda. Sıkıntı olan taraf yığının iki tarafında kayma var. İnşallah bu kadar insan bu kadar iş makinesi, teknoloji ile birlikte sağ salim ulaşırız inşallah. Amacımız yukarıda enkaz altında kalan işçilerimize bir an önce sağ ulaşabilmek. O yüzden de mücadele devam ediyor arama kurtarmada. İnşallah sağ salim de kardeşlerimize ulaşırız" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan İliç'te maden sahasında heyelan: 9 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika
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