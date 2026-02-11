Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
3. Sayfa

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.02.2026 00:45  Güncelleme: 00:50
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre, sarsıntı yerin sığ bir derinliğinde gerçekleşti.

DEPREMİN AYRINTILARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının detayları şu şekilde kaydedildi:

Büyüklük: 4.1 (Ml)

Merkez Üssü: Kemah (Erzincan)

Tarih ve Saat: 11 Şubat 2026, 00:45

Derinlik: Yaklaşık 7 km

SAHA TARAMALARI BAŞLATILDI

Gece yarısı 00:45 sularında meydana gelen deprem, Erzincan il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve emniyet birimlerinden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ekiplerin tedbir amaçlı saha tarama faaliyetleri sürüyor.

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

6 ŞUBAT'IN ARDINDAN İKİNCİ SARSINTI

Erzincan Kemah'ta geçtiğimiz 6 Şubat günü de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bugün yaşanan 4.1'lik sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösterirken, uzmanlar vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • akgulhdc akgulhdc:
    allahım sen merhamet et ülkemizi ve bütün ümmeti muhammedi koru ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:11
