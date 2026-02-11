Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre, sarsıntı yerin sığ bir derinliğinde gerçekleşti.

DEPREMİN AYRINTILARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının detayları şu şekilde kaydedildi:

Büyüklük: 4.1 (Ml)

Merkez Üssü: Kemah (Erzincan)

Tarih ve Saat: 11 Şubat 2026, 00:45

Derinlik: Yaklaşık 7 km

SAHA TARAMALARI BAŞLATILDI

Gece yarısı 00:45 sularında meydana gelen deprem, Erzincan il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve emniyet birimlerinden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ekiplerin tedbir amaçlı saha tarama faaliyetleri sürüyor.

6 ŞUBAT'IN ARDINDAN İKİNCİ SARSINTI

Erzincan Kemah'ta geçtiğimiz 6 Şubat günü de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bugün yaşanan 4.1'lik sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösterirken, uzmanlar vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.