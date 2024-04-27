Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan\'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde çıkan yangında, Latif Koyun'a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek köy sakinlerini korkuttu. Köy sakinleri ve askerlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak evde büyük hasar meydana geldi ve kullanılamaz hale geldi.

27.04.2024 00:12
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Latif Koyun'a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Yangına ilk etapta köy sakinleri ve Başbağlar ve Başpınar Karakolunda görevli askerler müdahale etti.

Köye itfaiye ekiplerinin ulaşmasıyla birlikte yangın civar evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangında büyük bir bölümünde hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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