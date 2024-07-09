Erzincan Kemaliye'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan Kemaliye'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Erzincan Kemaliye\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır virajda devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

09.07.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, İliç- Kemaliye yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 27 APN 143 plakalı tır virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Kemaliye, Erzincan, trafik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Kemaliye'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
09:03 Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD’ye gidiyor Çantasında 4 önemli dosya var Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için ABD'ye gidiyor! Çantasında 4 önemli dosya var
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
07:13 İlçe 5 saat içinde küle döndü Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu
02:21 Hizbullah’a destek vermeyi sürdürecek mi İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
08:41 Teoman’ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağışlandı Teoman'ın 30 yıllık gitarı müzayedede satıldı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlandı
07:49 Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu
01:49 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
00:19 Türksat 6A uzaya fırlatıldı Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Uydudan ilk sinyal başarıyla alındı
23:33 Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları’nda güreşemeyecek Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek
22:59 Gremio’daki kiralık sözleşmesini fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe’ye geri döndü Gremio'daki kiralık sözleşmesini fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 10:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Kemaliye'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement