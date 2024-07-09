Erzincan Kemaliye\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, İliç- Kemaliye yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 27 APN 143 plakalı tır virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN