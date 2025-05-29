Erzincan Polis, Türkiye İkincisi Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde "Yılın en iyi Toplum Destekli Polislik Uygulamaları" değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "Türkiye İkincisi" oldu.

"Türkiye İkincisi" olan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ödülleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba tarafından takdim edildi. - ERZİNCAN