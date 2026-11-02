Erzincan Refahiye'de sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuğun ölümü inceleniyor

Erzincan Refahiye'de sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuğun ölümü inceleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde dün 3 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi. Afganistan uyruklu çoban olan babasının ihbarıyla sudan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, dün Kayı köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu çobanın hayvanlarını otlattığı sırada 3 yaşındaki oğlu henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.
Bir süre sonra oğlunun kanala düştüğünü fark eden baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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