Erzincan Refahiye'de sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuğun ölümü inceleniyor

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Kayı köyünde meydana geldi. Afganistan uyruklu çobanın hayvanlarını otlattığı sırada 3 yaşındaki oğlu henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Bir süre sonra oğlunun kanala düştüğünü fark eden baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.