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Erzincan - Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan geldi. Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Güzergahta meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan- Sivas kara yolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Süreyya Aladağ hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.

Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkiinde heyelan geldi. Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu. İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.