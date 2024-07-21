Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır yanmaya başladı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır yanmaya başladı, sürücü son anda kurtuldu

Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır yanmaya başladı, sürücü son anda kurtuldu

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, tır şarampole uçarak alttan alev aldı. Tır sürücüsü, araçtan çıkmadan önce son anda kapıyı açmayı başardı. Olay, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

21.07.2024 15:36
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Erzincan- Sivas kara yolunda şarampole uçan tır alttan alev alarak yanmaya başlarken, sürücü son anda kapıyı açarak araçtan çıktı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu. Tırın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler hemen olay yerine koştu. Şarampolde yan dönen tırın alttan alev aldığını gören vatandaşlar tır sürücüsüne yukarıdan seslenerek acele araçtan çıkmasını söylediler. Kendi imkanlarıyla aracın kapısını açarak çıkan tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu.

Bu anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır yanmaya başladı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır yanmaya başladı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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