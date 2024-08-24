Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza mahalli adeta savaş alanını andırdı.

24.08.2024 16:26
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Erzincan- Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1'i bebek toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kopan bacağı hastaneye yetiştirmek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Kaza mahalli adeta savaş alanını andırdı.

Kaza, bugün saat 14. 45 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan polis ve ailesini Ankara'ya götürmek için yola çıkan 04 T 0256 plakalı Hyundai marka ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği tahmin edilen Scania marka 71 ACY 330 plakalı eşya yüklü tır çarpıştı. Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken araçta bulunan sürücü polis ailesi ve bebekleri olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde yaralı ile kopan bacağı sağlık ekipleri tarafından adeta zamanla yarışılarak hastaneye ulaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ticari taksinin içerisinden AFAD ekiplerince çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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