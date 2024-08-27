Erzincan-Sivas kara yolunda trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

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Erzincan- Sivas kara yolunda cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından ağır yaralananlardan Burak Uflaz (26) yaşam mücadelesini kaybederken meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, cumartesi günü Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana gelmişti. Ağrı'dan tayini çıkan polis ve ailesini Kırşehir'e götürmek için yola çıkan 04 T 0256 plakalı Hyundai marka ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçen Scania marka 71 ACY 330 plakalı eşya yüklü tır çarpıştı. Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken sürücü Miraç Çelik, polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan (3) ve Ağrı Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşi Aysun Fatma Cihan hayatını kaybetti, tır sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Uflaz, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederken meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Burak Uflaz'ın cenazesinin yarın Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğle namazını müteakip Ulu Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ERZİNCAN