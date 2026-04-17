Erzincan-Sivas Karayolunda Tır Yangını

Erzincan- Sivas karayolunun Koçyatağı mevkisinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 81 KG 207 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen tır sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN