Erzincan Valiliğinden yazılı basın açıklaması yapılarak Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarının araştırıldığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31.05.2024 tarihinde Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır." - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan Valiliği, Filistin bayrağı olayıyla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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