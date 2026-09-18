Erzincanlı polis memuru Kırıkkale\'de görevi sırasında kazada hayatını kaybetti

Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Erzincanlı polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Sarıyalçınkaya, Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasının ardından olay yeri inceleme ekibiyle birlikte bölgede görev yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sarıyalçınkaya'nın vefatı, memleketi Erzincan'da üzüntüye neden oldu.