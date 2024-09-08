Bayburt Tünelinde Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bayburt Tünelinde Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Bayburt Tünelinde Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Erzurum-Bayburt sınırında bulunan ve 2012 yılında yapımına başlanan tünelde son 4 yılda 3 göçük meydana geldi. Son göçükte 2 kişi yaralanırken, genç işçi Mehmet Bayramoğlu hayatını kaybetti. Tüneldeki göçükler iş güvenliği önlemleri ve sorumluluklar konusunda soru işaretleri yaratırken, olayla ilgili firma yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

08.09.2024 17:28
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Erzurum- Bayburt sınırında 2012 yılında temeli atılan, Bayburt Group İnşaat firması tarafından yapımına başlanan ve çalışmaların devam ettiği tünelde 4 yılda 3 göçük meydana geldi.

Yapımı 12 yıldır süren, bir türlü tamamlanamayan tünelde Eylül 2020'de yaşanan göçükte 1'i ağır 11 işçi yaralanmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuzhan Orak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aralık 2022'deki göçük faciasında ise 5 işçi yaralanmış, hastanede tedavilerine başlanmıştı.

2 gün önce 6 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen göçükte ise 2 kişi yaralanırken, 22 yaşındaki Mehmet Bayramoğlu isimli genç işçi hayatını kaybetti. Her iki yılda bir göçük yaşanan tünel, akıllara "İlgililer sorumsuz mu davranıyor, iş güvenliği önlemleri yetersiz mi alınıyor" sorusunu getirirken, tünelde 2015 yılında da tünelde yer altı suyu kaynaklı göçük oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan son yaşanan göçük faciası ile ilgili firma yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Olay, sessizliğini koruyor.

Gençliğinin baharındaki genç işçi memleketi Elazığ'da toprağa verilecek

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Bayramoğlu, Elazığ'ın Beyhan beldesi, Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek. Genç işçinin yakın arkadaşı olduğu öğrenilen, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut Ö.'nün ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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