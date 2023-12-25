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Erzurum'da 1.993 Sürücüye Para Cezası Kesildi - Son Dakika
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Erzurum'da 1.993 Sürücüye Para Cezası Kesildi

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde 1.993 sürücüye para cezası kesildi. Denetimlerde emniyet kemeri, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç kullanma, telefon kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan işlem yapıldı.

Erzurum\'da 1.993 Sürücüye Para Cezası Kesildi
25.12.2023 - 11:12,
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Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde 1 bin 993 sürücüye para cezası kesildi.

Polis yaptığı denetimlerde; sürücüler hakkında emniyet kemeri, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç kullanma, telefon kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan işlem yapıldı.18 Aralık - 25 Aralık 2023 tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 215 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 339 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 535 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 6 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 6 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 301 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 105 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 69 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 11 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 20 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 386 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 1 bin 993 sürücüye idari para cezası kesildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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