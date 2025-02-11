Erzurum'da 112'ye 841 bin çağrı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 112'ye 841 bin çağrı yapıldı

Erzurum\'da 112\'ye 841 bin çağrı yapıldı

2024'te Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 841 bin çağrı geldi; %54,1'i asıllı, %21,2'si asılsız.

11.02.2025 17:01
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Erzurum'da Alo 112'ye yapılan çağrı ve başvurularla alakalı rapor yayınlandı. 2024 yılında Erzurum'da 455 bin 138 çağrı "Asıllı Çağrı", 178 bin 545 çağrı "Asılsız" olarak değerlendirildi

155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar, 122 AFAD acil çağrılarının ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası: "112" tarafından; E-Çağrı Sistemi, trafik kazalarında araç içi sensörler ve acil çağrı butonu ile anında ekip sevki, yabancı dil çağrıları: İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde destek, engelsiz 112: işaret dili bilen uzmanlar ile engelli vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet, ELS & GSM konum paylaşımı: arayanın konumu anında tespit edilerek ekiplerin hızlı ulaşımı sağlanıyor, AFAD acil: afet bölgelerinden gelen çağrılar anında değerlendiriliyor.

Erzurum genelinde tüm acil çağrıları hızlı ve etkin şekilde karşılayan "112 Acil Çağrı Merkezi"nin 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne; 01 Ocak 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar toplam 841 bin 291 çağrı geldi. 455 bin 138 çağrı, çağrı karşılayıcı personeller tarafından cevaplandı. Gelen çağrılardan; 246 bin 138 çağrı sağlığa, 156 bin 443 çağrı emniyete, 23 bin 229 çağrı jandarmaya,

25 bin 400 çağrı itfaiyeye, bin 196 çağrı ormana, 2 bin 732 çağrı AFAD'a aktarıldı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda 2024 yılı Asıllı Çağrı, Asılsız Çağrı ve Anonsta Kapanan Çağrı Oranları ile alakalı: ," 455 bin 138 çağrı "Asıllı Çağrı" olup gelen toplam çağrının yüzde 54,10'udur. 178 bin 545 çağrı "Asılsız" olarak değerlendirilmiş, toplam çağrının 21.22'sidir. 207 bin 608 çağrı ise "Anonsta Kapanmış" olup toplam çağrının yüzde 24,68'idir Erzurum Çağrı Merkezi İstatistikleri ile Türkiye Geneli İstatistikleri Karşılaştırıldığında: Çağrı karşılama personelinin reaksiyon süresi: Türkiye geneli 2,82 sn. iken, Erzurum ortalaması bunun altına düşerek 1,30 sn. olmuştur. Asıllı çağrı oranı; Türkiye Geneli: yüzde 33,62 iken,

Erzurum oranı bunun üzerine çıkarak yüzde 54,10 olmuştur. Asılsız çağrı oranı; Türkiye geneli yüzde 28,46 iken, Erzurum oranı bunun altında kalarak yüzde 21,22 olmuştur. Anonsta kapanan çağrı oranı; Türkiye geneli yüzde 37,92 iken, Erzurum oranı yüzde 21,22 olmuştur. İlimiz genelinde, tüm acil çağrıların "Tek Acil Çağrı Numarası" olan 112'de birleştirildiğini duyurmak ve bilinçlendirme sağlamak amacıyla, toplam bin 365 okula tanıtım CD'leri; kamu ve özel kurum ile kuruluşlara ise Acil Durum Kılavuzu, tanıtım broşürleri ve benzeri materyaller gönderilerek bilgilendirme çalışması yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 112'ye 841 bin çağrı yapıldı - Son Dakika

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