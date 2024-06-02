Erzurum'da 5 katlı apartmanın merdivenleri çöktü, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Erzurum'da 5 katlı apartmanın merdivenleri çöktü, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Erzurum\'da 5 katlı apartmanın merdivenleri çöktü, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir apartmanda merdivenlerin çökmesi sonucu bina sakinleri büyük bir korku yaşadı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bazı aileleri sepetle indirirken, bebek de güvenli bir şekilde aşağıya indirildi. Binanın kapısına şerit çekilerek girişler engellendi ve inceleme devam ediyor.

02.06.2024 14:33
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Erzurum'da 5 katlı bir apartmanın merdivenlerinin çökmesiyle bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş Sokak'ta bulunan bir apartmanda öğlen saatlerinde merdivenlerde aniden kısmi çökme yaşandı. Bina sakinlerini korkutan çöküntü sonrası itfaiye, AFAD, 112 ve polis olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri hızlı şekilde apartmandan tahliye edilirken bazı vatandaşların korkudan merdivenleri kullanmak istemediği görüldü. Bunun üzerine itfaiye ekipleri özellikle üst katta bulunan aileleri itfaiye aracının sepetiyle indirmek zorunda kaldı. Binanın üçüncü katındaki bir bebek de itfaiye personeli tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Apartman sakinlerinin korkulu bakışları gözlerden kaçmadı. Bu arada bazı vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları almak için zaman zaman uyarılara rağmen binaya girdi.

Doğal gazı ve elektriği kesilen binanı kapısına kimsenin girmemesi için şerit çekildi. Yetkililer merdiven çöküntüsü ile alakalı incelemenin devam ettiğini ifade etti ve vatandaşlara evlerine girmeleri noktasında uyarıda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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