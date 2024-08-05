Erzurum\'da Asayiş Olayları ve Göçmen Sayısında Azalma

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; Erzurum'da emniyet, asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar, terör suçları ve düzensiz göçle mücadele konularında, geçen yılın 7 ayı ile 2024 yılının ilk 7 ayını karşılaştırdı.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptığı aylık asayiş değerlendirme toplantısında geçen senesin ilk 7 ayında 6 bin 213 asayiş olayı meydana geldiğini, bu yıl ise 6 bin 619 asayiş olayının meydana geldiğini ifade ederek, "Artış yüzde 6,5'dır. Narkotik Suçlarla Mücadele'ye baktığımızda geçen senesin ilk 7 ayında 340 olay meydana gelmiştir. Bu sene olay sayısı 357'dir. Artış oranı yüzde 5'tir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele olaylarında geçen senenin ilk 7 ayında 152 olay meydana gelmişken, bu sene 185 olay meydana gelmiştir. Artış oranı yüzde 22'dir. Terörle Mücadelede, geçen sene 92 olay veya operasyon yapılmışken, bu sene 51 olay veya operasyon yapılmıştır. Azılış oranı yüzde 45'tir. Bu rakam ilimiz için memnuniyet vericidir" dedi.

"Rakamlar Erzurum'da huzurun göstergesi"

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı suçlarına bakıldığında, geçen sene 38 olay meydana gelirken, bu sene aynı dönemde 49 olay meydana geldiğini ifade eden Vali Çiftçi, "Artış oranı yüzde 29'dur. Tüm bu olaylara Güvenlik ve Siber Suçları da dahil ettiğimizde, geçen senesin ilk 7 ayında 7 bin 547 olay meydana gelmişken, bu sene olay sayısı 7 bin 912'dir. Artış yüzde 5'tir. Yine tüm bu olaylarda yakalanan şahıs sayısı geçen sene 8 bin 257 iken bu sayı 8 bin 813'e yükselmiştir. Artış oranı yüzde yüzde 7'dir. Tüm bu olayların aydınlatma oranı geçen yüzde 91 iken, bu sene yüzde 92'ye yükselmiştir" diye konuştu.

"Yabancı sayısında azalma seyri var"

2021 yılında Erzurum'da 5 bin 736 yabancı bulunurken bu sayının 2022 yılında 5 bin 592'ye, 2023 yılında 4 bin 848'e ve 2024 yılında ise 4 bin 360'a gerilediğini vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, "Görüldüğü gibi yıllara göre yabancı sayısında kademeli bir azalma olduğu göstermektedir. Yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olay sayılar, 2023 yılının ilk 7 ayında 362 iken 2004 yılının ilk 7 ayında bu rakam 270'e düşmüştür. Azalma oranı yüzde 25.4 'tür. Bu rakamlar bize ilimizdeki yabancı sayısında azalmasına paralel olarak, yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olay sayısının da azıldığını göstermektedir. Yine ilimizde, uluslararası koruma kapsamın da bin 651 kişi bulunurken, geçici koruma altında da bulunan kişi sayısı 855'tir. Geçici koruma altında bulunan kişiden kasıt Suriyelilerdir. İlimizde ikamet izni olan yabancı sayısı bin 854'tür. Toplam sayının 4 bin 360 olduğu dikkate alınırsa ilimizde yabancı sayısının çok olmadığı anlaşılacaktır."

Vali Çiftçi'den vatandaşlara çağrı

Vali Çiftçi, Erzurumlulardan bir istirhamda bulunduğunu ifade ederek, "Suriye ile ilişkilerimizin normalleşmesini istemeyenler, ülkemizde yabancı düşmanlığını köpürtmekte, Suriye'de de Türk düşmanlığı hortlatmak istemektedir. Lütfen bu konularda ihtiyatı elden bırakmayalım, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmeyelim. Uluslararası koruma kapsamında ilimizde bulunan bin 651 kişinin yüzde 95'i Afganistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Bunların da ilimizde daha çok çobanlık yaptığı veya hayvancılık sektöründe çalıştığı bilinmektedir. İlimizde emniyet ve asayişin sağlanması için suç ve suçlularla etkin bir mücadele gerçekleştiren başta Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza, tüm emniyet ve Jandarma personelimize, kadrolu ve gönüllü köy koruyucularımıza teşekkür ediyorum. Görev başında şehit olan güvenlik personelimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin asayiş değerlendirme toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'da katıldı. - ERZURUM