Erzurum\'da DEAŞ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki örgüt mensubu yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM