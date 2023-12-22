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Erzurum'da DEAŞ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da DEAŞ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen 2 şahıs yakalandı. Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde yapılan operasyonlarda, hapis cezası bulunan örgüt mensupları tutuklandı.

Erzurum\'da DEAŞ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı
22.12.2023 - 13:42,
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki örgüt mensubu yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da DEAŞ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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