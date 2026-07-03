Erzurum'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
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Erzurum'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Erzurum\'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
03.07.2026 09:25
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Polis, vatandaşları dolandırıcılık ve trafik bilgilendirmesi için broşür dağıttı, halk memnun.

Erzurum'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık vakalarına karşı uyarmak ve trafik bilincini artırmak amacıyla broşürlü bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, kent merkezindeki asayiş ve huzur ortamını korumaya yönelik saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Ömer Nasuhi Bilmen ve Şükrüpaşa Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Broşürlerle bilgilendirme yapıldı

Polis ekipleri, özellikle son dönemde artan telefon ve internet dolandırıcılığına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla sokak sokak, dükkan dükkan gezdi. Ziyaret edilen noktalarda vatandaşlara; "Dolandırıcılık", emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken "Dadaş Kemer Takar", uyanık olunması gerekti vurgulanan "Dadaş Her Söze Kanmaz" ve uyuşturucu ile mücadele uygulaması olan "UYUMA" içerikli broşürler dağıtıldı.

Vatandaşlar teşekkür etti

Suç ve suçlularla mücadelede bilgilendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirten emniyet yetkilileri, vatandaşların bu tür tuzaklara düşmemesi için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Mahalle sakinleri ve esnaflar ise polisin gerçekleştirdiği bu duyarlı çalışmadan ötürü memnuniyetlerini dile getirerek ekiplere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Trafik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
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