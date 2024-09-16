Erzurum\'da Dolmuş Kazası: Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

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Erzurum'da şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan dolmuşun kapısının açılması ile aşağı düşen kadın yolcu yaralandı. Sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Erzurum'da geçtiğimiz gün durağa yaklaşırken kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşüp yaralanmasına neden olan sürücü M.E.K., muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan ceza kesildikten bir gün sonra yine aynı araçla trafiğe çıkınca ehliyeti iptal edildi. Şoförün kazadan bir gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesi Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı bir gazeteci tarafından görüntülendi. İş yerine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförünü tanıyan gazeteci, "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz" diye sordu. M.E.K. ise, "Doğru, ne olmuş ki" cevabını verdi. Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti. Kural tanımayan sürücünün tavrı cep telefunu ile görüntülendi.

Yaşanan olay nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "14 Eylül 2024 günü saat 18.05 sıralarında Erzurum Lisesi önünde aracı durduran ekipler, araç sahibi V.K. hakkında KTK 34/b (muayenesi yapılmamış araçla trafikten menedilmesine rağmen trafiğe çıkmak) maddesini ihlalden 3 bin 135 TL idari işlem uygulanarak, araç çekici üzerinde sahibine teslim edilmiştir. 14 Eylül 2024 günü sosyal medya platformunda paylaşılan haberlere göre M.E.K.'nin yeterli ehliyeti olmamasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği anlaşılması üzerine şahıs 15 Eylül 2024 günü Gölbaşı Polis Merkezi Amirliğine davet edilmiş ve kendisine KTK'nin 34/lb (muayenesi yapılmamış araçla trafikten menedilmesine rağmen trafiğe çıkmak) maddesini ihlalden 3 bin 135 TL, 39/2 (yetersiz ehliyet-kullanmak ve kullandırmak) maddesini ihlalden 12 bin 878 TL, 47/1-b (kırmızı ışık kurallarına uymamak) maddesini ihlalden bin 506 TL, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 26/1-E2-2 (psikoteknik belgesi bulunmadan araç kullanmak) maddesini ihlalden 5 bin 679 TL olmak üzere toplamda 23 bin 207 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücüye TCK 179/2 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatılmıştır. Sonuç itibarıyla şahıs ve araç hakkında toplamda 51 bin 169 TL idari para cezası uygulanmış, sürücü aday sürücü olduğundan toplam 80 ceza puanı ile ehliyeti daimi iptal edilmiştir" denildi. - ERZURUM