Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz? - Son Dakika
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Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?

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Erzurum'da bir şahsın direğe bağlanarak darp edildiği ihbarını alan polis ekipleri 112 görevlileri ile olay yerine gittiklerinde konunun şaka olduğunu öğrendi. Gencin iple bağlı olan elleri sağlık görevlileri tarafından kesilerek kurtarıldı. Gençlerin pişkin pişkin gülüşmeleri üzerine polis memuru, "Siz kafayı mı yediniz? Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya ambulans burada, biz buradayız" dedi.

05.07.2024 11:18  Güncelleme: 11:31
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Erzurum'da gençler, doğum günü olan arkadaşlarını direğe bağlayıp şakayla darp etti ve başından aşağı un döküp, yumurta kırdı. Bir şahsın direğe bağlanarak darp edildiği ihbarını alan polis ekipleri 112 görevlileri ile olay yerine gittiklerinde konunun şaka olduğunu öğrendi. Gencin iple bağlı olan elleri sağlık görevlileri tarafından kesilerek kurtarıldı. Gençlerin pişkin pişkin gülüşmeleri üzerine polis memuru, "Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya ambulans burada, biz buradayız" dedi.

Olay akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı'nda direğe bir şahsın bağlanıp darp edildiği söylendi. Kısa sürede adrese giden polis ve sağlık ekipleri bir grup gencin şaka maksatlı doğum günü olan arkadaşlarını direğe bağlayıp kutlama yaptıklarını mahalle sakinlerinin olayı gerçek sanarak ihbarda bulunduğunu öğrendi. Öfkelenen polis memuru, 'Gençler, bu nedir? Siz kafayı mı yediniz? Bu tarz şeyler hoş karşılanmaz. Vatandaş böyle bilmez. Biz önemli bir konu varmış gibi geliyoruz şuraya bak ya. Ambulans burada, biz buradayız" diye çıkıştı.

Yaptıklarının doğru olmadığını geç de olsa anlayan gençler ekiplerden özür diledi. Polis ve sağlık ekipleri haber merkezine konunun yanlış anlaşıldığını ve doğum günü kutlamasından ibaret olduğunu anons ederek bölgeden ayrıldı. Gençlerde geldikleri araçlarına binerek gittiler.

Erzurum\'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
Kaynak: DHA

Doğum Günü, Erzurum, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Seash: bunlar hep sosyal medya özentileri. yazık bu gençliğe yazık. 28 0 Yanıtla
  • barış özcan: Kamu düzenini bozmaktan 3 gün içeri alınması lazım ki akılları başlarına gelsin, ayrıca meşgul ettikleri kamu araç ve personel masraflarınıda ceza olarak kesilmesi lazım, ama yine serbest. 20 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Sevincimizi ,üzüntümüzü uç noktalarda yaşayan eğlenmenin sınırını bilmeyen bir millet olduk.. Hayat bazen ieteğinizin aksi ile sonuçlanır .beklentinizi ne kadar yüksek tutarsanız hüsranı o kadar yıkıcı olur. 10 1 Yanıtla
  • Egemen Seymen: Abartmışlar. ?? 9 1 Yanıtla
  • İSMAİL AYDEMİR: polis bu iş böyle olmaz deyip hepsini jopla dövseydi keşke. 9 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel: Anneler babalar özgüven özgüven diye canavarlar yetiştiriyorsunuz, amma unutmayın çocuğunuza siz terbiye vermezseniz, başkasının vereceği terbiye çok ağır olur 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz? - Son Dakika
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