Erzurum\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'da jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 01-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarına göre dağılımı şu şekildedir: 46 Afganistan, 3 Suriye, 2 Bangladeş, 1 İran ve 1 Pakistan. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli organizatör hakkında ise adli işlem başlatılırken konu ile ilgili " Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi. - ERZURUM