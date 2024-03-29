Erzurum\'da İftar Saatinde Trafikte Yanan Otomobil Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Erzurum'da iftar saatinde trafikte seyir halindeyken yanan otomobil korku dolu dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi semtinde İstanbul Kapı semti kavşağında seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar çıktı. Aracını durdurarak araçtan inen sürücü vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında yangın söndürülünce herkes rahat bir nefes aldı. - ERZURUM