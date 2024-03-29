Erzurum\'da İftar Saatinde Trafikte Yanan Otomobil Korku Dolu Anlar Yaşattı

Erzurum'da iftar saatinde trafikte seyir halindeyken yanan otomobil korku dolu dakikalar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi semtinde İstanbul Kapı semti kavşağında seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar çıktı. Aracını durdurarak araçtan inen sürücü vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında yangın söndürülünce herkes rahat bir nefes aldı. - ERZURUM
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü ve geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan D. idaresindeki kamyonet ile Ali C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. İbecik köyünde meydana gelen olayda G.G. ile Ş.G. arasında tartışma çıktı. Ş.G. aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı. Jandarma ekipleri Ş.G.'yi gözaltına aldı, G.G.'nin tedavisi devam ediyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da okul servisi yaya halindeki öğretmene çarptı. Genç öğretmen kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Düzce'de Olimpiyat kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüse otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü ve araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.
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