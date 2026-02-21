Erzurum\'da İki Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ve Karaçoban ilçelerinde haklarında 20 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Yakutiye ve Karaçoban ilçelerinde 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan (2) şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından hakkında toplam 20 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen şahıs, Yakutiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hınıs JASAT Timi tarafından, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen şahıs, Karaçoban ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada 'İl genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir' denildi. - ERZURUM