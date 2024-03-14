Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Tabanca Ele Geçirildi

Erzurum'da evde tartıştığı eşi ile kızını bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı tutuklandı

Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.